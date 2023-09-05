Біди прилипатимуть: Чи можна насправді тримати фіалки вдома

Фіалки – одні з найбільш популярних кімнатних рослин, які заворожують своїм чарівним цвітінням. Проте існують певні народні прикмети та переконання, пов'язані з цими рослинами.

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Як пише 24tv, наші предки вірили, що фіалки мають негативні властивості і можуть відібрати щастя та успіх. Це пов'язувалося з міфічною потужною жіночою енергією, яку фіалки приписували. Таким чином, відповідно до цього переконання, тримання цих рослин у будинку може спричинити нерозуміння і конфлікти в сім'ї.

Деякі вважали, що фіалки відлякуватимуть чоловіків, і тому дівчатам не рекомендували тримати їх вдома, якщо вони мріяли про весілля. Існували навіть страшилки, що через фіалку можуть наврочити незаміжність. Тому рекомендацією було уникати передачі фіалок з рук до рук, особливо сторонніми людьми чи заздрісниками, оскільки це, за повір'ями, могло призвести до незаміжності.

Інші вважали, що фіалки, як вампіри, вбирають сили та енергію людини, і тому вирощування їх вдома може спричинити сонливість, апатію і навіть депресію.

Існує також практична пояснення тому, чому не рекомендується тримати фіалки у спальні. Фактом є те, що квіти виділяють кисень вдень і вуглекислий газ вночі. Якщо кімнату не провітрювати, це може вплинути на якість сну та загальний стан людини. Тому завжди рекомендується провітрювати спальню перед сном.

Важливо пам'ятати, що відсутність наукових доказів підтримки цих народних вірувань і забобонів. Питання віри в них чи ні – це особистий вибір кожної людини.

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