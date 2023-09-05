Беды будут прилипать: Можно ли на самом деле держать фиалки дома

Фиалки – одни из самых популярных комнатных растений, завораживающих своим волшебным цветением. Однако существуют некоторые народные приметы и убеждения, связанные с этими растениями.

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Как пишет 24tv, наши предки верили, что фиалки обладают негативными свойствами и могут отобрать счастье и успех. Это связано с мифической мощной женской энергией, которую фиалки приписывали. Таким образом, согласно этому убеждению, содержание этих растений в доме может повлечь за собой непонимание и конфликты в семье.

Некоторые считали, что фиалки будут отпугивать мужчин, поэтому девушкам не рекомендовали держать их дома, если они мечтали о свадьбе. Существовали даже страшилки, что из-за фиалки могут сглазить незамужество. Поэтому рекомендацией было избегать передачи фиалок из рук в руки, особенно посторонними людьми или завистниками, поскольку это, по поверьям, могло привести к незамужеству.

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Другие считали, что фиалки, как вампиры, впитывают силы и энергию человека, и поэтому выращивание их дома может привести к сонливости, апатии и даже депрессии.

Существует также практическое объяснение тому, почему не рекомендуется держать фиалки в спальне. Фактом является то, что цветы выделяют кислород днем и углекислый газ ночью. Если комнату не проветривать, это может повлиять на качество сна и общее состояние человека. Поэтому всегда рекомендуется проветривать спальню перед сном.

Важно помнить, что отсутствие научных доказательств поддержки этих народных верований и предрассудков. Вопрос веры в них или нет – это личный выбор каждого человека.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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