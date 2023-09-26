Блискучий та яскравий: раніше невідомий вид тарантула знайшли в лісах Таїланду (фото та відео)

У Таїланді знайшли новий вид тарантулів. Павук Chilobrachys natanicharum має блискуче тіло, яке переливається блакитним та фіолетовим кольорами.

Як повідомляє ZooKeys, цей павук має унікальне забарвлення, оскільки у природі рідко побачиш сині, блакитні та фіолетові кольори на поверхні тіла тварин.

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Зазначається, що цього "звіра" знайшов блогер ДжоЧо Сіппават у мангровому лісі. Він поділився знахідкою із дослідницею павуків Нарін Чомпхуфуанг.

Коли вони вирушили разом досліджувати новий вид павуків, то вивчили середовище існування та природну поведінку тарантула.

"Ці тарантули живуть у дуплах дерев, і складність зловити електрично-блакитного тарантула полягає в необхідності піднятися на дерево та виманити його з дупла серед вологих і слизьких умов", — пояснила Чомпхуфуанг.

Вона каже, що під час експедиції вдалося знайти дві особини Chilobrachys natanicharum.

Як пояснила Чомпхуфуанг, секрет яскравого блакитного забарвлення цього тарантула полягає не в наявності блакитних пігментів, а в унікальній структурі їхніх волосків, які містять наноструктури, що маніпулюють світлом, аби створити цей вражаючий блакитний вигляд.

Нагадаємо, на відео вперше потрапив павук Steatoda nobilis, який атакував землерийку та з'їв її. При цьому розміри павука значно менші за жертву, яку він атакував.

Раніше вчені показали, як паразит виривався з тіла павука.

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