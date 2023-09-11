Бійці 101 бригади FPV-дроном підірвали спостережний комплекс окупантів 'Муром-П'

Бійці 101 окремої бригади Територіальної оборони Закарпаття за допомогою FPV-дрона знищили російський комплекс спостереження "Муром-П". Його вартість може сягати 10 мільйонів рублів.

На Фейсбук-сторінці бригади опубліковано відео ліквідації спостережного пункту окупантів.

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"Ця війна, війна – технологій та дронів. FPV-дрон в дії! У росіян мінус комплекс автономного мобільного відео-тепловізійного спостереження "Муром-П". Це результат роботи розвідувальної роти 101 обр Закарпатської бригади. Розвідники виявили російський комплекс розвідки та влучно відпрацювали коптером", – йдеться в описі до відео.

Комплекс автономного мобільного відео-тепловізійного спостереження "Муром-П" призначений для автономного ведення цілодобового дистанційного відеотепловізійного і радіолокаційного спостереження, контролю і охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів і шляхів пересування до об'єктів.

росіяни використовують "Муром-П" для охорони периметрів військових баз, аеродромів, складів і інших важливих об'єктів. Також за його допомогою окупанти ведуть спостереження за ситуацією на бойових позиціях.

Раніше на Запорізькому напрямку фронту бійцям з підрозділу Khorne Group вдалося "задвохсотити" одразу дві російські самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С".

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