Бійці 25-ї бригади знищили танк окупантів разом з боєкомплектом (відео)

Українські військові продовжують героїчно відбивати атаки окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади змогли знищити російський танк.

Для цього захисники України використали дрон. Про це повідомили на сторінці Командування Повітряно-десантних військ у Facebook.

"Ніхто не сховається від наших "очей"! Ми знайдемо кожного загарбника, ми знищимо всю техніку, ми повернемо світ рідній Україні", – зазначають військові.

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На відео можна побачити покинутий ворожий танк, який застряг в окопі. Оператор направив до російської техніки БПЛА та закинув гранату прямо в люк.

На наступних кадрах показано окоп окупантів посеред лісопосадки, де загарбники обладнали склад боєприпасів. Внаслідок вибуху скинутої гранати почалася детонація снарядів.

Точний час та місце знищення ворожого танка та боєприпасів не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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