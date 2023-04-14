Президентська бригада показала відео нічного полювання на окупантів поблизу Авдіївки

На Авдіївському напрямку (Донецька область) українські захисники серед ночі з повітря помітили російських окупантів та провели ліквідацію ворога. Під час "нічного полювання" було знищено кілька десятків російських інтервентів.

Відео роботи бійців Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького зявилося у соцмережах. На ньому можна побачити, як працює аеророзвідка з безпілотників.

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"Українське військове прислів'я каже: Хорошого росіянина в тепловізор не побачиш. Наш оператор БпЛА ефективно зменшує кількість теплових сигнатур на Авдіївському напрямку. Працює 2 Механізований батальйон Президентської бригади", – прокоментували ці кадри у бригаді.

Відео дня

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

Пропонуємо також переглянути кадри, як українські захисники ліквідували ворожу РЕБ за допомогою польської самохідної гаубиці "Краб".

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