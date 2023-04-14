Президентская бригада показала видео ночной охоты на окупантов вблизи Авдеевки

На Авдеевском направлении (Донецкая область) украинские защитники ночью с воздуха заметили российских оккупантов и провели ликвидацию врага. Во время "ночной охоты" было уничтожено несколько десятков российских интервентов.

Видео работы бойцов Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого появилось в соцсетях. На нем можно увидеть, как работает аэроразведка из беспилотников.

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"Украинская военная пословица говорит: Хорошего россиянина в тепловизор не увидишь. Наш оператор БпЛА эффективно уменьшает количество тепловых сигнатур на Авдеевском направлении. Работает 2-й Механизированный батальон Президентской бригады", – прокомментировали эти кадры в бригаде.

Видео дня

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

Предлагаем также просмотреть кадры, как украинские защитники ликвидировали вражескую РЭБ с помощью польской самоходной гаубицы "Краб".

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