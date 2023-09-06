Бійці 47 бригади влаштували 'вогняне шоу' окупантам на Мелітопольському напрямку (відео)

На Мелітопольському напрямку фронту бійці 47-ї окремої механізованої бригади за допомогою FPV-дрон знищили російський танк та бойову машину десанту. Момент влучання у ворожу техніку потрапив на відео.

На сторінці 47 ОМБр у Фейсбуці показали кадри, як безпілотник атакував танк та БМП ворога.

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"Воїни 47 окремої механізованої бригади знищили російський танк та бойову машину десанту. На відео можете бачити, як працює рота ударних БпЛА за допомогою дронів-камікадзе на Мелітопольському напрямку", – прокоментували це відео бійці 47-ї.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

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