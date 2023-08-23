Бійці 47-ї бригади встановили у Роботиному прапор України з підписом Залужного (відео)

Українські військові з 47-ї окремої механізованої бригади встановили прапор України в нещодавно звільненому селі Роботине. Населений пункт розташований на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському.

Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора. Про це повідомили у Telegram бригади.

"І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський опублікував відео з прапором у Роботиному.

Нагадаємо, поблизу Бахмута на Донеччині мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину.

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