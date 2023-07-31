русский
Рецепти

Борщ за лічені хвилини: як заготовити борщову заправку на зиму

Билім Олена

Борщ за лічені хвилини: як заготовити борщову заправку на зиму

Борщова заправка – це чудовий спосіб заощадити час на приготуванні борщу взимку. Зробивши заздалегідь заправку, ви зможете швидко і легко приготувати смачний і ароматний борщ, не відволікаючись від інших справ.

Читайте також: Легкий літній салат з булгуром за 15 хвилин: готувати дуже просто та дешево

Як повідомляє Телеграм-канал "Дача. Сад та город", для приготування борщової заправки вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 3 кг буряка
  • 3 кг капусти
  • 1 кг цибулі
  • 1 кг моркви
  • 1,5 кг помідорів
  • 1/2 склянки солі
  • 0,5 кг цукру
  • 300 г олії
  • 3/4 склянки оцту

Приготування:

  1. Натріть буряк та моркву на тертці.
  2. Наріжте капусту та цибулю.
  3. Наріжте помідори.
  4. Змішайте всі інгредієнти в одній великій мисці.
  5. Додайте сіль, цукор і олію. Перемішайте. Дайте настоятися протягом доби.

На наступний день прокип'ятіть заправку протягом 20 хвилин. Додайте оцет і кип'ятіть ще 10 хвилин. Розлийте заправку по стерилізованих банках й закатайте кришками.

Борщова заправка готова! Зберігайте її в прохолодному місці. Взимку просто додайте до заправки картоплю, воду і варіть до готовності.

Радимо також звернути увагу на рецепт маринованих огірків, які закривають із сіном

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Рецепти