Діаманти, сапфіри, турмаліни, золото: скільки коштує корона віком 360 років, яку надягнуть на Чарльза III під час коронації

У Великій Британії 6 травня відбудеться коронація Чарльза III, старшого сина покійної Єлизавети II. Під час церемонії на голову нового короля Сполученого Королівства надягнуть корону, якій понад 360 років.

Вона виготовлена з 22-каратного золота та містить 444 дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, включаючи 345 аквамаринів, 37 білих топазів, 27 турмалінів, 12 рубінів, 7 аметистів, 6 сапфірів, 2 цирконів.

Ця корона була створена в 1661 році для короля Чарльза II. Її вартість оцінюється в 3 млн 600 тисяч фунтів стерлінгів.

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Після завершення церемонії Чарльз залишить Вестмінстерське абатство у знаменитій короні Британської імперії, яка коштує 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Вона була створена для королеви Вікторії в 1838 році та використовується при коронації нового монарха. До речі, оригінал корони свого часу був серйозно пошкоджений і відтоді використовується копія, в яку перенесли всі дорогоцінні камені — 2868 діамантів у срібних оправах, 17 сапфірів, 11 смарагдів, 269 перлин та чотири рубіни.

Імперська державна корона, або державна корона — це корона, яку монарх обмінює на корону Святого Едуарда наприкінці коронаційної служби. Імператорська державна корона також використовується в урочистих випадках, таких як державне відкриття парламенту. Термін "імперська державна корона" бере свій початок у п’ятнадцятому столітті, коли англійські монархи обрали малюнок корони, закритий арками, щоб продемонструвати, що Англія не підпорядковується жодній іншій земній владі. Ця імперська державна корона була виготовлена ​​для коронації короля Георга VI у 1937 році, але вона схожа на корону, розроблену для королеви Вікторії в 1838 році ювелірними майстрами того часу Rundell, Bridge & Rundell.

Для коронації королеви-консорта Камілли було вирішено використати корону королеви Марії зі срібною оправою з позолотою, прикрашену 2200 діамантами. Головні елементи на ній – це діаманти Єлизавети II: "Куллінан lll" (94,4 карата), "Куллінан IV" (63,6 карата) і "Куллінан V" (18,8 карата).

Корона королеви Марії – вона була обрана королевою-консортом для коронації, як було оголошено раніше, що відзначає перший випадок у сучасності, коли існуюча корона використовується для коронації короля. Напередодні коронації вносяться незначні зміни та доповнення до корони королеви Марії, наприклад, включення діамантів Куллінан III, IV та V, які були частиною особистої колекції ювелірних виробів королеви Єлизавети II протягом багатьох років. Дизайн був натхненний короною королеви Олександри 1902 року. Як і корону королеви Олександри, її можна носити без дуг у формі кола, яке королева Марія одягла на коронацію свого сина, короля Георга VI, у 1937 році.

Передбачається, що королева-консорт триматиме в руках скіпетр зі слонової кістки. У коронації монархів у Великій Британії також використовуються інші церемоніальні предмети. Зокрема, скіпетр з хрестом – символ влади та правосуддя, скіпетр з голубом – знак справедливості та милосердя. Скіпетр з хрестом коштує 700 мільйонів фунтів стерлінгів, а з голубом – 250 тисяч фунтів стерлінгів.

Під час коронації також задіють й інші регалії. Серед них:

Срібні булави – виготовлені у 1660 році. Вони є церемоніальними емблемами влади, які носять перед сувереном.

Державний меч – символізує Королівську владу. Це сталевий клинок зі срібною позолоченою рукояткою, укладений у дерев’яні піхви, вкриті оксамитом. У 1660 і 1678 роках, за правління короля Карла II, було виготовлено два таких мечі, старший з яких не зберігся.

Золотий жезл святого Едварда зі сталевим шипом – він був створений ювеліром корони Робертом Вайнором у 1661 році. Він походить від попереднього жезла, який часто називали "довгим скіпетром" і носили під час коронаційних процесій у 15 та 16 століттях. Це реліквія королівського святого Едуарда Сповідника.

Коронаційна ложка – у неї помістять олію, якою будуть помазані король і королева-консорт. Ця олія була освячена в церкві Гробу Господнього в Єрусалимі в березні 2023 року. Ця ложка виготовлена із золота. Була виготовлена у 1661 році коронним ювеліром Робертом Вайнером. Ця ложка є найстарішим предметом, який використовувався під час коронацій. Її використовували для помазання короля Якова I у 1603 році та під час кожної наступної коронації. У 1649 році ложка була продана служнику короля Чарльза I, який повернув її для коронації короля Чарльза II у 1661 році, коли до прикраси ручки були додані маленькі перлини.

Шпори – вони були виготовлені в 1661 році для короля Чарльза II, але використання шпор під час коронацій бере початок від короля Річарда I, Левиного Серця, і його коронації в 1189 році. Золоті, шкіряні та оксамитові шпори символізують лицарство, і вони були змінені в 1820 році для короля Георга IV.

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Браслети із золота Armills – обшиті оксамитом браслети пов’язують зі стародавніми символами лицарства та військового лідерства. Під час попередніх коронацій їх називали "браслетами щирості та мудрості". Armills датуються 1661 роком і використовувалися під час кожної коронації від короля Чарльза II до короля Георга VI у 1937 році.

Куля Суверена – була виготовлена ​​із золота в сімнадцятому столітті та поділена на три частини зі смугами дорогоцінного каміння для кожного з трьох континентів, відомих у середньовіччі.

Перстень Суверена – складається з сапфіра з рубіновим хрестом, оправленим діамантами. Перстень, який був символом королівської гідності, був виготовлений для коронації короля Вільгельма IV у 1831 році, і всі суверенні особи, починаючи з короля Едуарда VII, використовували його під час своїх коронацій.

Суверенні скіпетри – скіпетр суверена з хрестом представляє світську владу суверена та асоціюється з хорошим управлінням. Він містить золотий стрижень, увінчаний емальованим серцеподібним елементом, який містить діамант Куллінан I. Скіпетр був створений для короля Чарльза II. Скіпетр суверена з голубом, традиційно відомий як "Жезл справедливості та милосердя", символізує духовну роль суверена, а емальований голуб із розпростертими крилами символізує Святий Дух. Він був створений коронним ювеліром Робертом Вайнером у 1661 році.

Перстень королеви-консорта – рубін у золотій оправі, був виготовлений для коронації короля Вільгельма IV і королеви Аделаїди в 1831 році, і використовувався ще трьома королевами-консортами: Олександрою, Марією та Єлизаветою II.

Жезл королеви-консорта з голубом – віддзеркалює скіпетр суверена з голубом і символізує "справедливість і милосердя", а голуб зі складеними крилами символізує Святого Духа. Скіпетр королеви-консорта з хрестом спочатку був наданий для коронації Марії з Модени, королеви-консорта Якова II, у 1685 році Робертом Вайнером, і інкрустований гірським кристалом.

Нагадаємо, раніше королівська родина повідомила, яку страву обрав Чарльз III для своєї коронації. Також стало відомо, що піл час коронації використають "Камінь долі", що містить приховані символи та аномалії.

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