Бронювання зникне без попередження: що змінюється з 1 липня

Уявіть: ви приходите на роботу, а виявляється — бронювання вже немає. Саме так це і відбувається. Без дзвінка, без листа, без жодного попередження. І з 1 липня 2026 року таких випадків може стати набагато більше.

Справа в тому, що оновлена система автоматичної перевірки даних почне зіставляти інформацію між реєстром "Оберіг", застосунком "Резерв+" та паперовими документами працівників. Якщо десь виявиться розбіжність — бронювання просто анулюють. Автоматично.

Найбільше ризикують ті, у кого застарілі або досі не внесені до реєстру висновки військово-лікарської комісії. Здавалося б, дрібниця — а насправді може коштувати відстрочки.

Адвокат Роман Лихачов каже, що люди зазвичай дізнаються про втрату бронювання лише тоді, коли вже отримали повістку або зіткнулися з перевіркою документів. Такі випадки вже фіксують у різних регіонах України — і це ще до повноцінного запуску оновленої системи.

Що робити прямо зараз? Юристи радять не відкладати: зайдіть у "Резерв+" і перевірте, чи актуальні ваші дані. Якщо висновок ВЛК застарів — пройдіть повторно. Також варто переконатися, що роботодавець правильно оформив усі документи на бронювання, і час від часу перевіряти свій статус у державних реєстрах. Краще витратити годину зараз, ніж потім розбиратися з наслідками.

Щоб перевірити актуальність свого бронювання, військовозобов'язаному необхідно відкрити застосунок "Резерв+" та авторизуватися через BankID або Дія. У розділі "Мій статус" відображається поточний стан відстрочки — активна, призупинена або анульована. Якщо дані не оновлювались понад три місяці або відсутній актуальний висновок ВЛК, система може позначити запис як такий, що потребує верифікації. Паралельно варто звернутися до відділу кадрів роботодавця та уточнити, чи були своєчасно подані оновлені документи до реєстру "Оберіг". У разі розбіжностей між реєстрами виправлення вносяться виключно через ТЦК або уповноваженого представника підприємства — самостійно змінити дані через застосунок неможливо.

Якщо бронювання було анульовано без офіційного повідомлення, військовозобов'язаний має право оскаржити це рішення. За словами адвоката Романа Лихачова, першим кроком є письмове звернення до ТЦК та СП за місцем обліку з вимогою надати письмове пояснення підстав для скасування відстрочки. Якщо відповідь не надійде протягом 10 робочих днів або вона не задовольнить заявника, можна подати скаргу до Міністерства оборони України через електронну приймальню або безпосередньо до суду в порядку адміністративного провадження. Юристи також рекомендують фіксувати всі дії: зберігати скріншоти з реєстрів із датою та часом, копії поданих роботодавцем документів і квитанції про їх прийняття. Ця доказова база суттєво підвищує шанси на поновлення статусу в разі судового розгляду.