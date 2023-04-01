Бронзові скарби, яким понад 2,5 тисячі років, знайшли у Польщі завдяки металодетектору

Скарб бронзової доби знайшли у Польщі. Було розкопано колекцію бронзових артефактів, яким може бути 2500 років. Цю знахідку охарактеризували як "маленький скарб". Її передали на зберігання музею в Оструді.

Як повідомляє видання naukawpolsce, скарб знайшли члени Суського товариства землелюбів під час роботи з металодетектром. Вони розкопали прикраси та сокиру.

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За словами археолога з Острудського музею Лукаша Щепанського, артефакти були виявлені в гміні Залево. Це сокира та дві бронзові кільцевидні прикраси, які могли служити браслетами, або ж нарукавниками.

"Орієнтовно їх датували кінцем бронзового віку — початком раннього залізного віку", – йдеться у повідомленні.

Слідів поховання на місці знахідки не було виявлено, тому, вважають науковці, ці предмети не були могильним інвентарем. Проте, можливо, їх заховав у землю власник.

Як повідомляється на сторінці Люблінського воєводського управління пам’яток історії у Фейсбуці, артефакти у Польщі часто знаходять за допомогою металошукача, особливо фермери, що працюють на полях.

Так, було знайдено давній великий крем’яний клинок на околицях Пілашковіце та Ченстоборовіце. Вчені кажуть, що це може бути наконечник списа, або ніж. Це знаряддя у давнину могло бути багатофункціональним, використовуватися для роботи, бою або навіть бути символом влади. Він був виготовлений з волинського кременю.

"Форма схожа на листок. Він має чітко виражену прямокутну ручку із закругленою основою. Загальна довжина клинка - 15 см, ширина основи клинка - 5,4 см, довжина руків'я - 3,1 см, ширина ручки - 2,6 см. Товщина леза, виміряна в середній частині - 8 мм. Ці типи лез зустрічаються в на Люблінщині, Малопольщі, Волині та Поділлі і пов’язані переважно з ранньою бронзою", – кажуть вчені.

А ще – вони пов’язані з Межановицькою культурою (2200 – 1650 рр. до н. е.).

"Найчастіше такі типи знахідок є розмитими і без контексту. Це стосується і нашого примірника. Слід також зазначити, що цей предмет надзвичайно цікавий ще й завдяки майстерності виконання. Сама по собі вона є прикладом майстерності в обробці каменю, якою володіли люди того часу", – зазначили в управлінні пам'яток.

Нагадаємо, раніше у Польщі за допомогою металодетектора фермер знайшов стародавній горщик з монетами.

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