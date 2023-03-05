Буде ще більш корисним: який простий інгредієнт варто додати до вінегрету

Вінегрет така страва, яку можна їсти щодня, особливо під час посту. Але щоб він не "приївся", можна комбінувати деякі продукти. Наприклад, замість горошку використати нут.

Вінегрет стане ще більше корисним та смачним, якщо додати до нього яблука. А ще можна частину салату відсипати та додати в нього консервовану кукурудзу.

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Ділимося рецептом вінегрету з яблуками. Підготуйте такі інгредієнти:

Буряк (великий) – дві штуки

Яблуко кисло-солодке – дві штуки

Морква – дві штуки

Картопля – дві штуки

Огірок маринований або солоний – 2 шт.

Цибуля зелена – пів пучка

Гірчиця – 0,5 ч. л.

Сіль та перець чорний мелений за бажанням

Олія соняшникова – 3 ст. л.

Лимонний сік – 1 ч. л.

Як приготувати

Картоплю, буряк та моркву, не очищаючи від шкірки, відварити та остудити. Буряк вариться близько 50-60 хвилин, картопля та морква – 25-30 хвилин.

Відварені овочі очистити.

Буряк нарізати невеликими кубиками, викласти в миску, влити частину соняшникової олії, перемішати.

Очистьте та наріжте кубиками моркву й картоплю, висипте до буряка.

Потім наріжте солоні чи мариновані огірки, додайте в салат. Яблука очистьте від шкірки та насіння, наріжте кубиками, збризніть лимонним соком та додайте в миску з нарізаними овочами.

Зелену цибулю гарно промийте, просушіть та наріжте, всипте у миску з салатом. Додайте сіль, перець та гірчицю. Потім заправте олією й гарно перемішайте.

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