Буде гірким: що у жодному разі не можна класти в узвар

Українці на всі січневі свята до куті варять традиційний напій із сухофруктів. Це відомий всім узвар.

Для його приготування потрібна всього лиш суміш засушених фруктів та вода. За бажанням можна підсолодити цукром або медом. Ті, хто полюбляє незвичні смаки, додають в узвар різні приправи.

Щоб приготувати три літри узвару, потрібно взяти 350-500 грамів сухофруктів та воду. Сухофрукти промити, вкинути у каструлю залити водою й довести до кипіння. Потім накрити кришкою та дати йому настоятися. В охолоджений напій можна додати цукор, або мед.

Окремі українці кладуть до узвару чорнослив, проте він присмак копченості та "переб'є" смак інших засушених фруктів. Тож копчені сливи до узвару краще не класти. Замінити їх можна звичайними сушеними сливами.

Що стосується спецій, то краще відмовитися від гвоздики. Вона теж здатна зіпсувати смак узвару та додасть гіркоти напою. Проте цього можна уникнути, якщо ви на три літри води покладете три гвоздички, а після того, як він закипить, одразу витягнете їх.

Нагадаємо, узвар має цілющі та протизапальні якості. Зокрема, він сприяє продовженню молодості, здоров'я та краси. Добре впливає на стан судин, а також надзвичайно корисний для нормальної роботи шлунка і кишківника.

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