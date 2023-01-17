Голодна кутя: які страви мають бути на столі на Святвечір напередодні Водохреща
19 січня православні християни відзначають одну з найзначніших релігійних подій – свято Богоявлення, або Хрещення Господнє. За переказами, цього дня в момент хрещення Спасителя світові з'явилася Пресвята Трійця.
В українців заведено напередодні Водохреща святкувати Голодну кутю – Святвечір напередодні Богоявлення. Зазвичай цього дня готували 12 пісних страв.
Голодну кутю готували із зерна, підсолоджували медом та додавали ізюм, мак й горіхи. Для рідкої куті заливали все узваром.
Як приготувати "голодну кутю":
Візьміть 2 стакани пшениці, 3 склянки води, 3 ст. л. маку, 0,5 склянки волоських горіхів, ізюм – столова ложка, стільки ж меду.
- Промийте пшеницю та залийте холодною водою. Зваріть зерна.
- Поки вони варяться, запарте мак. Перетріть мак у макітрі, або використайте блендер.
- До відвареної пшениці додайте, подрібнені горіхи, ізюм та мед.
Зазвичай до "голодної куті" готували ще й такі страви:
- Узвар,
- пісний борщ,
- вушка,
- вареники з грибами, або картоплею, чи капустою,
- пісні голубці,
- салат з буряком та чорносливом,
- запечену картоплю,
- квасолю,
- салат з моркви та капусти,
- консервовані гриби та різні соління.
Щоб приготувати вушка до пісного борщу, візьміть пів склянки пшеничного борошна, стільки ж води, 2 ст. ложки вершкового масла, воду, сіль. Для начинки вам знадобляться: гриби, цибуля, сіль та рослинна олія.
Замісіть тісто, щоб нагадувало таке, яке ви робите для пельменів. Для начинки сушені гриби розмочіть, якщо будете готувати з глив, чи шампіньйонів, то відваріть їх й поріжте. Потім обсмажте разом з цибулею й посоліть. Тісто розкачайте й сформуйте склянкою невеличкі кружечки, у які вкладайте начинку й защіпуйте краї. Ці вироби потрібно варити в підсоленому окропі кілька хвилин.
Рецепт пісного борщу ви можете прочитати тут.
Запечена картопля
Щоб приготувати запечену картоплю, потрібно взяти 5-15 картоплин середнього розміру (в залежності від кількості людей, які зберуться за столом). Увімкніть духовку на 150 градусів, і поки вона гріється, помийте картоплю, переріжте навпіл. На застелене пергаментом деко викладіть картоплю скоринкою донизу, трохи посоліть й побризкайте олією. Поставте у духовку запікатися.
Квасолю приготувати дуже просто.
Для цього вам знадобляться такі продукти:
- Квасоля – склянка
- Морква
- Цибуля ріпчаста
- Огірок маринований – 2-3 штуки
- Часник – 2 зубчика
- Олія рослинна
- Сіль, чорний мелений перець
Як приготувати:
- Квасолю замочіть у холодній воді та залиште на ніч.
- Коли вона відмокне, помийте і залийте новою водою, поставте каструлю з квасолею на плиту й варіть до 40 хвилин на невеличкому вогні.
- Цибулю почистіть, помийте, наріжте тонкими півкільцями.
- Моркву треба натерти крупно.
- На пательню влийте олію та обсмажте там цибулю і моркву, потім викладіть у квасолю.
- Мариновані огірки треба порізати дрібно й додати до квасолі й вчавити туди часник.
- Поперчіть, посоліть й подавайте до столу.
Читайте також, як правильно називати свято Богоявлення 19 січня.
Нагадаємо, UAportal розповів про історію цього свята, традиції та заборони, а також підготував кращі вітання у віршах і прозі.
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