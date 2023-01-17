Голодна кутя: які страви мають бути на столі на Святвечір напередодні Водохреща

19 січня православні християни відзначають одну з найзначніших релігійних подій – свято Богоявлення, або Хрещення Господнє. За переказами, цього дня в момент хрещення Спасителя світові з'явилася Пресвята Трійця.

В українців заведено напередодні Водохреща святкувати Голодну кутю – Святвечір напередодні Богоявлення. Зазвичай цього дня готували 12 пісних страв.

Голодну кутю готували із зерна, підсолоджували медом та додавали ізюм, мак й горіхи. Для рідкої куті заливали все узваром.

Як приготувати "голодну кутю":

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Візьміть 2 стакани пшениці, 3 склянки води, 3 ст. л. маку, 0,5 склянки волоських горіхів, ізюм – столова ложка, стільки ж меду.

Промийте пшеницю та залийте холодною водою. Зваріть зерна. Поки вони варяться, запарте мак. Перетріть мак у макітрі, або використайте блендер. До відвареної пшениці додайте, подрібнені горіхи, ізюм та мед.

Зазвичай до "голодної куті" готували ще й такі страви:

Узвар,

пісний борщ,

вушка,

вареники з грибами, або картоплею, чи капустою,

пісні голубці,

салат з буряком та чорносливом,

запечену картоплю,

квасолю,

салат з моркви та капусти,

консервовані гриби та різні соління.

Щоб приготувати вушка до пісного борщу, візьміть пів склянки пшеничного борошна, стільки ж води, 2 ст. ложки вершкового масла, воду, сіль. Для начинки вам знадобляться: гриби, цибуля, сіль та рослинна олія.

Замісіть тісто, щоб нагадувало таке, яке ви робите для пельменів. Для начинки сушені гриби розмочіть, якщо будете готувати з глив, чи шампіньйонів, то відваріть їх й поріжте. Потім обсмажте разом з цибулею й посоліть. Тісто розкачайте й сформуйте склянкою невеличкі кружечки, у які вкладайте начинку й защіпуйте краї. Ці вироби потрібно варити в підсоленому окропі кілька хвилин.

Рецепт пісного борщу ви можете прочитати тут.

Запечена картопля

Щоб приготувати запечену картоплю, потрібно взяти 5-15 картоплин середнього розміру (в залежності від кількості людей, які зберуться за столом). Увімкніть духовку на 150 градусів, і поки вона гріється, помийте картоплю, переріжте навпіл. На застелене пергаментом деко викладіть картоплю скоринкою донизу, трохи посоліть й побризкайте олією. Поставте у духовку запікатися.

Квасолю приготувати дуже просто.

Для цього вам знадобляться такі продукти:

Квасоля – склянка

Морква

Цибуля ріпчаста

Огірок маринований – 2-3 штуки

Часник – 2 зубчика

Олія рослинна

Сіль, чорний мелений перець

Як приготувати:

Квасолю замочіть у холодній воді та залиште на ніч. Коли вона відмокне, помийте і залийте новою водою, поставте каструлю з квасолею на плиту й варіть до 40 хвилин на невеличкому вогні. Цибулю почистіть, помийте, наріжте тонкими півкільцями. Моркву треба натерти крупно. На пательню влийте олію та обсмажте там цибулю і моркву, потім викладіть у квасолю. Мариновані огірки треба порізати дрібно й додати до квасолі й вчавити туди часник. Поперчіть, посоліть й подавайте до столу.

Читайте також, як правильно називати свято Богоявлення 19 січня.

Нагадаємо, UAportal розповів про історію цього свята, традиції та заборони, а також підготував кращі вітання у віршах і прозі.

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