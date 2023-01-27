Буде гарний врожай: чим обробити насіння перед посівом

Для хорошого урожаю готувати насіння та розсаду потрібно вже в лютому. Садівники рекомендують різні способи для прискорення пророщування насіння, серед яких й метод з використанням алое.

Спеціалісти зазначають, що перед висіванням потрібно дезінфікувати насіння. Таким способом ви знищите шкідливі мікроорганізми, які мешкають на поверхні насіння.

Перекис водню убезпечить насіння від хвороб та підвищить схожість. Адже часто уже вирощена розсада гине через різні хвороби, які чіпляються на стадії проростання насіння.

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Окрім того, при обробці перекисом водню насіння зможе пролежати у землі набагато довше. Таким чином, шанси схожості того насіння, яке довго сходить, підвищуються.

Як це правильно зробити:

Перед тим як замочувати в перекису водню будь-яке насіння, його краще опустити у звичайну воду на 20 хв, щоб воно трішечки розм'якло. Це допоможе розчину швидше вступити в дію з ним.

Розведіть розчин перекису водню з водою у співвідношенні 1 ст.л. розчину на 0,5 л води (не менше!) Це потрібно робити для того, щоб розчин не спалив насіння. В іншому випадку розсади просто не буде.

Загорніть насіння в бавовняний мішечок, або бинт та опустіть в приготований розчин. Зверніть на увагу на час, який необхідний для замочування.

Насіння помідорів та огірків повинні пролежати 24 години, а насіння інших культур — лише 12 годин .

Яке насіння потрібно обовязкового обробити перекисом водню:

Це насіння, яке довго лежить, бо на ньому можу бути цвіль, або інші хвороби. Це кавун, гарбуз, кабачок, огірок, перець, баклажан, кріп, петрушка, морква та селера.

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