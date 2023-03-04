'Буде стильно й актуально': Андре Тан дав модну пораду, як носити худі

Відомий український дизайнер та стиліст Андре Тан час від часу у своєму Instagram дає поради щодо того, як виглядати модно навіть, якщо вам не дозволяє бюджет купувати нові речі. Цього разу він порадив, як та з чим носити худі, аби виглядати стильно.

"Я впевнений, що в гардеробі кожного з вас є як мінімум одне худі. Впевнений що ви носите його під спортивні штани, джинси та кросівки. Завдяки худі можна зробити вишуканий та елегантний образ. Не очкували?", – сказав дизайнер.

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Він поради до худі надягти класичний оверсайз жакет чорного, сірого кольору, або у клітинку. "Поєднуйте його з брюками прямого крою. Щоб створити образ, який буде актуальним всього наступного сезону. Кросівки надають трохи фривольності образу, а якщо ви надягнете підбори, то це зробить вас елегантними", – сказав Тан.

Також дизайнер радить одягати худі до брючного костюма. На його думку, "це буде стильно". Він радить до брючних костюмів підбирати худі "нейтральних кольорів".

Що стосується худі зі спідницею – то підійде спідниця міні, "олівець", максі. Також підійде спідниця пліссе, шкіряна спідниця тощо.

"І додайте трошки фривольності дуже масивними чобітками. Це буде стильно модно та молодіжно", – резюмував Тан.

Раніше Андре Тан дав пораду, як та з чим носити білу сорочку.

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