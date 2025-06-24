Будьте уважні: українцям масово приходять неправильні рахунки за світло — що робити

Для багатьох українців щомісячна сплата за електроенергію перетворюється на серйозну проблему. У платіжках дедалі частіше з’являються некоректні суми.

За даними фахівців АТ "Вінницяобленерго", тільки впродовж першого кварталу 2025 року було зареєстровано більш як 3700 скарг, пов’язаних із неправильними нарахуваннями. Про це пише сайт "Економічні новини".

Основна причина некоректних нарахувань – споживачі часто не встигають або забувають вчасно подати актуальні показники лічильника. У таких випадках розрахунок проводиться за середньодобовим споживанням, яке нерідко не відповідає реальним витратам. Також іноді виникають помилки через людський фактор або технічні збої під час зчитування даних.

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Після отримання рахунку необхідно відразу звірити його з показниками лічильника. Якщо виявлено невідповідність, слід якнайшвидше звернутися до оператора системи розподілу або постачальника електроенергії та передати точні дані. Це передбачено положеннями Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

Щоб уникнути труднощів у майбутньому:

регулярно щомісяця передавайте показники лічильника в установлений період;

надсилайте дані з 28 числа поточного місяця до 3 числа наступного включно;

для особистого контролю зберігайте фото лічильника або записуйте дані вручну.

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