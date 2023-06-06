Будуть триматись весь день: як правильно наносити парфуми

Щоб парфуми тримались довше, необхідно до дотримуватись ряду правил: від нанесення до зберігання. Як правильно користуватись парфумами розповість UaPortal.

Зазвичай, парфуми мало тримаються через неправильне нанесення. Розпиливши їх на шкіру, не розтирайте їх, так вони швидко вивітрюється. Наносьте парфуми на шкіру та дочекайтесь їх висихання. Також, можна бризнути парфумами та зайти в ароматну “хмару".

Головний секрет стійкості парфумів – їх оригінальність. Тому важливо вміти відрізняти справжній продукт від підробки.

Читайте інформацію на упаковці

Звертайте увагу на дату виготовлення аромату, термін придатності та склад. На коробці з підробкою такої інформації зазвичай не буде.

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Картон

Всередині коробки з оригінальми парфумами є картонний каркас білого кольору.

Штрих-код

Він повинен співпадати зі штрих-кодом країни, яка виготовила парфуми.

Батч-код

На дні оригінального флакону є номер, який складається з декількох цифр або із цифр і букв. Той же номер повинен бути і на упаковці.

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