Швидка закуска: рецепт запеченого багету з сиром та часником
Неймовірно смачне поєднання хрусткого багета із сирно-часниковою намазкою за рецептом від Shuba.
Інгредієнти:
Французький багет – 1 шт.
Часник, головка – 3 шт.
Сир твердий – 150 г
Петрушка, пучок – 1 шт.
Масло вершкове 73% – 30 г
Оливкова олія – 2 ст. л.
Сіль – 1/4 ч. л.
Перець чорний мелений – 1/4 ч. л.
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Спосіб приготування:
1. Зріжте верхню частину часнику та помістіть на фольгу. Полийте оливковою олією, посоліть та поперчіть і відправте у розігріту до 200 градусів духовці на 40 хвилин.
2. Петрушку наріжте і змішайте з м’яким вершковим маслом, натертим сиром та запеченим часником, очищеним від шкірки. Перемішайте.
3. Багет розріжте навпіл і намажте його сумішшю. Запікайте в духовці до золотистості приблизно 25 хвилин.
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