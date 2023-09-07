Быстрая закуска: рецепт запеченного багета с творогом и чесноком

Невероятно вкусное сочетание хрустящего багета с творожно-чесночной намазкой по рецепту от Shuba.

Ингредиенты:

Французский багет – 1 шт.

Чеснок, головка – 3 шт.

Сыр твердый – 150 г

Петрушка, пучок – 1 шт.

Масло сливочное 73% – 30 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Перец черный молотый – 1/4 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Срежьте верхнюю часть чеснока и поместите на фольгу. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

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2. Петрушку нарежьте и смешайте с мягким сливочным маслом, натертым сыром и запеченным чесноком, очищенным от кожуры. Перемешайте.

3. Багет разрежьте пополам и намажьте его смесью. Запекайте в духовке до золотистости около 25 минут.

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