Швидка закуска: рецепт запеченого багету з сиром та часником

Неймовірно смачне поєднання хрусткого багета із сирно-часниковою намазкою за рецептом від Shuba.

Інгредієнти:

Французький багет – 1 шт.

Часник, головка – 3 шт.

Сир твердий – 150 г

Петрушка, пучок – 1 шт.

Масло вершкове 73% – 30 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль – 1/4 ч. л.

Перець чорний мелений – 1/4 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Зріжте верхню частину часнику та помістіть на фольгу. Полийте оливковою олією, посоліть та поперчіть і відправте у розігріту до 200 градусів духовці на 40 хвилин.

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2. Петрушку наріжте і змішайте з м’яким вершковим маслом, натертим сиром та запеченим часником, очищеним від шкірки. Перемішайте.

3. Багет розріжте навпіл і намажте його сумішшю. Запікайте в духовці до золотистості приблизно 25 хвилин.

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