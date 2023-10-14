Швидка ресторанна страва: Як приготувати гарбузові панкейки
Осінь часто асоціюється з пожовклими листям, походами в ліс за грибами та збором гарбузів, з яких готують чимало смачних страв. Іноді у нас виникає бажання приготувати страву, яка б не лише смачна, але й корисна, шкідлива для фігури, готується швидко, та могла б здивувати рідних або друзів.
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Сьогодні ми поділимось з вами рецептом, який поєднує всі ці побажання в одній страві. Рецепт надала фуд-блогерка Юлія, яка поділилася ним на своїй сторінці cook_julija_simonchuk в Instagram.
Інгредієнти:
- Гарбузове пюре (200 г)
- Молоко (120 мл)
- Яйця (2 шт.)
- Цукор (2 ст. л.)
- Вершкове масло (25 г)
- Борошно (200 г)
- Розпушувач (5 г)
Приготування:
- Гарбуз ретельно промийте під проточною водою, очистіть і наріжте на тонкі скибочки. Покладіть їх в каструлю, залийте водою і готуйте на слабкому вогні до готовності.
- Після закінчення приготування, зніміть гарбуз з вогню та роздрібніть його до стану пюре за допомогою занурювального блендера.
- Розтопіть вершкове масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
- Просипте борошно через сито в окрему миску разом з розпушувачем.
- В гарбузове пюре додайте яйця, розтоплене вершкове масло, цукор, добре перемішайте та вбийте міксером. Потім додайте борошно частинами, ретельно змішуючи масу. На завершення додайте молоко, щоб отримати однорідне тісто без грудочок.
- Розігрійте сковороду без додавання олії. Ложкою налийте невелику порцію гарбузового тіста, формуючи невеликі панкейки. Покрийте кришкою і вимикайте після 1-2 хвилин. Потім переверніть млинець і смажте ще хвилину. Повторюйте цей процес з рештою тіста.
- Подаються гарбузові панкейки з джемом, медом або згущеним молоком.
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