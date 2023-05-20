Швидкий та бюджетний сніданок: рецепт піци-бутерброду

Чудовий варіант швидкого та поживного сніданку, а також перекусу. Інгредієнти можете брати на свій смак.

Інгредієнти:

– хліб;

– відварена куряча грудка;

– свіжі помідори;

– маринований огірок;

– кукурудза консервована;

– сир твердий;

– майонез.

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Спосіб приготування:

1. Курку порвіть на волокна. Наріжте помідори та маринований огірок. Перемішайте усі інгредієнти. Додайте кукурудзу, натертий сир і трохи майонезу. Перемішайте, посоліть, додайте спеції.

2. Викладіть масу на хліб та відправте у духовку. Запікайте 10 хвилин при 200 градусах.

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