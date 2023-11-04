Побутовим споживачам непокоїтись не варто: Як змінились тарифи не електроенергію з листопада

Як змінилися ціни на електроенергію з 1 листопада

Починаючи з середи, 1 листопада, Україна впроваджує нові тарифи на електроенергію, проте ці зміни стосуватимуться лише малих непобутових споживачів. Багато побутових споживачів можуть бути спокійні, оскільки їм не доведеться платити додатково.

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Для малих непобутових споживачів тарифи на електроенергію регулярно змінюються і встановлюються щомісяця. Ці зміни обумовлені мінливими ринковими умовами, пише today.ua. Тарифи для цієї категорії споживачів включають наступні компоненти:

Вартість електроенергії на ринку. Тарифи оператора системи розподілу та передачі електроенергії. Тарифи постачальника універсальної послуги.

З 1 листопада, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила наступні тарифи на електроенергію для клієнтів ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі":

I клас напруги – 638,6 копійок за кВт*год з ПДВ.

II клас напруги - 704,8 копійок за кВт * год з ПДВ.

Малим непобутовим клієнтам мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" були встановлені такі тарифи:

І клас напруги - 661,5 копійок за кВт * год з ПДВ.

II клас напруги - 790,8 копійок за кВт * год з ПДВ.

Тарифи для малих непобутових клієнтів мереж ПАТ "Укрзалізниця" теж зазнали змін:

І клас напруги - 668,9 копійок за кВт * год з ПДВ.

II клас напруги - 843,4 копійок за кВт * год з ПДВ.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону, світла може не бути по 10 годин.

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