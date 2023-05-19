Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва заарештували з можливістю багатомільйонної застави

У четвер, 18 травня, суд прийняв рішення про утримання колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 107 млн грн. Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

Суд частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро. Заходи запобіжного характеру будуть діяти до 14 липня. В залі суду Князєва взяли під варту.

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Попередньо Всеволод Князєв стверджував, що підозра, що йому пред'явили, є "помстою за певні дії". Раніше суд також відправив під варту адвоката Олега Горецького, якого, за версією слідства, вважають спільником Князєва.

Справа Князєва: що відомо

Ввечері 15 травня ЗМІ повідомили, що Всеволода Князєва, голову Верховного Суду, підозрюють у отриманні хабара в розмірі 2,7 мільйона доларів США, що було зафіксовано Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Пізніше САП підтвердила затримання Князєва. Директор НАБУ Семен Кривоніс назвав цей випадок найбільшим розкриттям корупції у судовій системі протягом всього існування НАБУ та САП.

За словами Кривоноса, правоохоронці встановили контакти власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для приховування злочинної діяльності. Ця ситуація стосувалася домовленості про неправомірну вигоду для посадовців суду "з метою отримання необхідного для цього підприємця рішення".

"Адвокатське об'єднання виступало посередником між керівництвом суду та тими, хто намагався отримати неправомірну вигоду для вирішення своїх питань у суді. Це стосується не тільки Верховного Суду, але й більшості судів на всій території України", – заявили представники САП.

Бізнесмен Жеваго заперечує свою причетність до масштабного хабарництва. 19 квітня 2023 року Верховний Суд вирішив на користь компанії Жеваго судову тяжбу, що тривала з 2005 року, і залишив у нього 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Крім цього, правоохоронці перевіряють інші факти отримання хабарів суддями Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду 16 травня висловив недовіру Князєву, внаслідок чого він втратив посаду голови суду, але залишається суддею до прийняття рішення Вищою радою правосуддя. Йому та його спільнику-адвокату повідомлено про підозру у неправомірному одержанні вигоди.

Князєва обрали головою Верховного Суду наприкінці жовтня 2021 року. З 2017 року він виконував обов'язки судді та секретаря Верховної палати Верховного Суду.

Раніше НАБУ отримали записи розмов судді Князєва у справі про рекордний хабар у $2,7 млн за допомогою молодої агентки.

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