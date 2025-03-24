Чим загрожує організму переведення годинників на літній час та як полегшити негативні симптоми

В Україні традиційно двічі на рік переводять годинники: навесні — на літній час, восени — на зимовий. Цього року перехід на літній час відбудеться в ніч на 30 березня. О четвертій ранку стрілки годинників переведуть на одну годину вперед.

Як впливають ці зміни на організм людини, розповіли сімейна лікарка Галина Перчик і психологиня Вікторія Сторожук у коментарі для Суспільного. За словами Галини Перчик, перехід на новий час, незалежно від напрямку переведення годинника, може негативно позначитися на самопочутті. Найбільше страждає нервова система, а також шлунково-кишковий тракт. Через збій у біоритмах можливі розлади сну, поява дратівливості, хронічна втома, зниження працездатності, а в деяких випадках — навіть розвиток депресивних станів. Також можуть виникнути проблеми з травленням, зокрема нудота або підвищений метеоризм. Організм не встигає адаптуватися до змін режиму харчування, оскільки звичні процеси травлення порушуються через зміну часу прийомів їжі.

Щоб полегшити період адаптації, лікарка радить на кілька днів відкласти інтенсивну розумову чи фізичну роботу, дотримуватися звичного режиму сну й поступово коригувати час пробудження та відходу до сну. Харчування також краще залишати звичним, поступово підлаштовуючи його під новий графік.

Психологиня Вікторія Сторожук пояснює, що зміна часу є стресом для організму, оскільки вимагає швидкої перебудови біологічних ритмів. Це може викликати порушення сну, втому, зниження концентрації, апатію, зниження апетиту та емоційну нестабільність. У період адаптації можливе підвищення рівня конфліктності, а також зростання кількості людей, які скаржаться на тривожність чи депресію. Найважче перехід дається літнім людям, тим, хто схильний до депресій, метеозалежним і дітям.

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Щоб підготуватися до переходу на літній час, Сторожук радить за тиждень-два до переведення годинника почати лягати спати й прокидатися на 10-15 хвилин раніше, поступово наближаючись до нового розкладу. Важливо забезпечити комфортні умови для сну, по можливості зменшити робоче навантаження й приділити увагу власному психічному здоров'ю: більше часу проводити на свіжому повітрі, практикувати техніки релаксації, знімати напругу та відновлювати ресурси. Тим, хто має хронічні захворювання, варто заздалегідь проконсультуватися з лікарем.

Серед основних рекомендацій для легшої адаптації до нового режиму психологиня виокремлює якісний сон, чіткий режим дня, збалансоване харчування, уникнення перевтоми, регулярну фізичну активність і турботу про своє фізичне та емоційне благополуччя. Якщо дотримуватись цих порад, організм швидше звикне до переходу на літній час, а наслідки зміни ритму будуть мінімальними.

Нагадаємо, є ймовірність, що скасування сезонного переведення годинників в Україні не буде.

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