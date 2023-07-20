Чим обробити абрикос для великого врожаю: поради садівників

Абрикоси не потребують частого підживлення, але для рясного врожаю смачних та солодких плодів важливо правильно доглядати за деревами протягом року. Як боротися з хворобами та доглядати за абрикосами підкаже UaPortal.

Моніліоз — це найбільш небезпечне захворювання для абрикосових дерев, яке може швидко розповсюдитись на квітки, стовбур і гілки. Щоб запобігти повному ураженню дерева, необхідно вчасно видалити уражені гілки та спалити їх. Обрізку дерева можна проводити не лише навесні, але і влітку.

Щоб уникнути захворювання, варто регулярно обробляти дерева. Використовуйте препарати, що містять фунгіциди — хімічні речовини, що борються з хворобами рослин. Для цього підійдуть розчини "Хорус", "Мікосан-В" або 1%-а бордоська суміш.

Перед обробкою уважно дотримуйтесь інструкцій та розведіть препарат згідно з пропорціями.

Рекомендується проводити обробку весною після цвітіння, один або два рази влітку та після збору урожаю. Це допоможе захистити дерева від шкідників.

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Також можна зробити бордоську суміш самостійно, вона боротиметься з такими хворобами, як плодова гниль, парша яблуні та груші, антракноз, фітофтороз у помідорів та огірків, мільдь винограду та п'ятнистості кісточкових культур.

Для цього вам знадобиться мідний купорос та вапняне молочко, як основні компоненти засобу. Щоб отримати 10 літрів бордоської рідини з концентрацією 1%, вам знадобиться взяти дві посудини — скляні, керамічні або дерев'яні — і налити у кожну по 5 літрів води. У першу посудину розчиніть 100 грамів мідного купоросу, а у другу — 100 грамів свіжого гашеного вапна.

Потім обережно злийте розчин мідного купоросу у вапняне молочко. Важливо не розбавляти водою, оскільки це може зменшити ефективність засобу.

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