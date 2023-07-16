Як збільшити врожай кабачків: топ-3 дівих метода

З проблемою відсутності зав'язі на кабачках можуть зіткнутися всі. Це неприємно, адже з таких квітів нк варто очікувати плодів. Чому таке трапляється розповість UaPortal.

Основні причини наявності лише чоловічих квіток на кабачках:

Висаджування насіння, яке є молодшим за три роки.

Посів насіння на грядки, де раніше вирощували гарбузи, дині, огірки або кавуни.

Кислий грунт.

Відсутність вільного простору.

Різкі перепади температури.

Неправильний графік добрив.

Неправильний полив.

Якщо на вашій ділянці присутні будь-які з перерахованих факторів, вам точно знадобиться лайфхак для відрізнення чоловічих квіток кабачка від жіночих. Пустоцвіти не мають щільного бутончика, з якого має розкриватися плід.

Як прискорити формування плодів на кабачках без утворення пустоцвітів:

Важливо пам'ятати, що цю культуру потрібно висаджувати на місці, де раніше вирощували насіннєві рослини, не раніше, ніж через 4-5 років після збору врожаю. В іншому випадку у вас будуть лише пустоцвіти, а не добрі та великі кабачки.

Перевірте рівень кислотності грунту. Для зниження кислотності можна використовувати доломітове борошно або золу. При сильній окисленості грунту додайте 0,5 кг на 1 квадратний метр, при середньому ступені - 0,3 кг, при невисокому рівні - 0,2 кг.

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Регулярно видаляйте старе листя, щоб кабачкам було достатньо вільного простору для утворення зав'язей. Крім того, для регулювання температурного режиму досвідчені садівники рекомендують у прохолодну погоду накривати кабачки брезентом, а в спеку розчиняти 2 грами борної кислоти в 10 літрах води і обприскувати розчином рослини.

Для досягнення великого врожаю правильне підживлення є на 50% важливим фактором. Тому дуже важливо слідкувати за добривами. Найкращим варіантом для добрива кабачків є нітрофоска або азофоска. Розведіть 2-3 столові ложки препарату в 10 літрах води і розпилюйте на рослини кожні два тижні. Також регулярно оглядайте стебла і листя на предмет хвороб і шкідників і вчасно боріться з ними при виявленні.

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