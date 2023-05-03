Чим захистити троянди від попелиці: поради садівників

З приходом тепла активізується чимало шкідників, які можуть атакувати рослини. Для трояндових кущів однією з найбільших загроз є попелиця.

Ці комахи живляться м’якими ростовими нирками і пагонами. Якщо нове листя не розгортається, а квіткові бруньки покрилися зморшками, кущі треба обробляти.

Лікувати невеликі зараження попелиць легко. І є кілька способів позбутися від них. Найпростіший варіант – зривати клопів по одному з рослини. Обов’язково надіньте рукавички, якщо вирішите збирати їх вручну.

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Якщо на одній ділянці зосереджено занадто багато попелиці, потрібно обрізати цей лист або гілку. Іншим варіантом є обприскування рослини холодною водою під високим тиском зі шланга. Це збиває попелицю з рослини.

Ще один чудовий спосіб – використовувати або 70% ізопропіловий спирт, або етанол. Його треба розбавити водою, щоб не пошкодити рослину. Змоченою у розчині ватою потрібно протерти кущі в місцях зараження.

Один із простих способів позбутися великої кількості попелиць – це борошно. Для цього методу потрібно присипати кущ борошном. Коли попелиця починає харчуватися рослиною, вона також поглинає борошно, через що гине.

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