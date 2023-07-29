"Чорні запорожці" ефектно збили камеру та антену на пункті спостереження окупантів (відео)
Українські військові продовжують знищувати озброєння та військову техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців завдали удару по пункту спостереження росіян.
Для цього захисники України використали дрон-камікадзе. Про це повідомили на каналі СтратКом ЗСУ у Telegram.
"За допомогою дрона-камікадзе пілоти БпЛА 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців знищили ворожу камеру та антену пункту спостереження окупантів", – йдеться у повідомленні.
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На відео можна побачити, як військові виявили пункт спостереження окупантів та завдали удару дроном-камікадзе. Внаслідок вибуху з башти злетів прапорець, який туди вчепили загарбники.
Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.
Нагадаємо, вдень 28 червня у місті Таганрог у Ростовській області стався вибух. російське Міноборони заявило, що по місту "прилетіло" переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.
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