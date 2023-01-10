Четверо бійців ССО влаштували нічне полювання на цілий підрозділ окупантів в районі Бахмута (відео)

Тактична група Адам провела унікальну спецоперацію на одному з найгарячіших напрямків фронту - вражаюче відео

Тактична група "Адам" провела унікальну спецоперацію на одному з найгарячіших напрямків фронту. Біля Бахмута було вбито 15 російських окупантів, ще шестеро ворогів потрапили у полон.

Відео з'явилося у Telegram-каналі бійців Сил спеціальних операцій "Адам". Там показали усі подробиці атаки.

Так, четверо бійців ССО за допомогою нічного квадрокоптера слухали команди командира тактичної групи "Адам". Українські бійці закидали гранатами ворога і ліквідували цілий підрозділ російських солдатів – 15 убитих і 6 полонених.

"З нашого боку, втрат немає. Зразковий нічний бій, зразкова тактика дій малих груп. Тактична група "Адам" показує високу боєздатність рахунок грамотного управління, розвідки і націленості на постійне знищення російської піхоти", – зауважив військовий журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, група "Адам" у результаті утримує всі свої позиції під Бахмутом попри щоденні атаки противника.

Нагадаємо, що Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте закінчення війни залежить не лише від України.

Крім цього, керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

Раніше свій прогноз щодо майбутньої росії висловив Секретар РНБО Олексій Данілов. В новорічному привітанні він показав, як палає Москва та тікають щури.

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