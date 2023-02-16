Чотири основні правила, як не варто заряджати телефон

Більшість власників телефонів заряджають свої девайси неправильно, завдаючи шкоди для їх акумуляторів. Експерти назвали 4 найбільш поширені помилки кожного з нас.

Щоб ваш гаджет працював довше й довше тримав заряд, потрібно перестати використовувати не оригінальні зарядні пристрої. Також варто відмовитися від дешевих зарядок.

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Якщо ж ви не хочете витрачатися на дорожчі аналоги дешевих зарядок, то акумулятор вашого гаджета згодом може просто "накритися". Експерти не радять розряджати телефон до його повного вимкнення. "Нульовий" розряд батареї також вплине на роботу акумулятора. Згодом телефон буде тримати набагато менше заряду. Також не варто заряджати телефон усю ніч, або ставити на зарядку та чекати, поки батарея покаже 100% заповненості. Краще, коли заряд на телефоні набрав 75-90% – тоді й знімайте із зарядки. Під час заряджання гаджета не варто його юзати – це може призвести до перегрівання смартфона, і як наслідок – некоректної роботи.

Нагадаємо, що під час користування телефон може сильно нагріватися у верхній частині. Ця "недуга" проявляється через довге спілкування, зокрема через месенджери Viber, Telegram, Skype та інші програми.

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