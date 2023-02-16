Четыре основных правила, как не стоит заряжать телефон

Большинство владельцев телефонов заряжают свои девайсы неправильно, нанося ущерб для их аккумуляторов. Эксперты назвали 4 наиболее распространенных ошибки каждого из нас.

Чтобы гаджет работал дольше и дольше держал заряд, нужно перестать использовать не оригинальные зарядные устройства. Также следует отказаться от дешевых зарядок.

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Если же вы не хотите тратиться на более дорогие аналоги дешевых зарядок, то аккумулятор вашего гаджета впоследствии может просто "накрыться". Эксперты не советуют разряжать телефон до полного отключения. "Нулевой" разряд батареи также повлияет на работу аккумулятора. Впоследствии телефон будет держать гораздо меньше заряда. Также не стоит заряжать телефон всю ночь или ставить на зарядку и ждать, пока батарея покажет 100% заполненности. Лучше, когда заряд на телефоне набрал 75-90%, тогда и снимайте с зарядки. Во время подзарядки гаджета не стоит его юзать – это может привести к перегреву смартфона, и как следствие – некорректной работе.

Напомним, что во время использования телефон может сильно нагреваться в верхней части. Этот "недуг" проявляется из-за долгого общения, в частности через мессенджеры Viber, Telegram, Skype и другие программы.

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