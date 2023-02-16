Чотири основні правила, як не варто заряджати телефон
Більшість власників телефонів заряджають свої девайси неправильно, завдаючи шкоди для їх акумуляторів. Експерти назвали 4 найбільш поширені помилки кожного з нас.
Щоб ваш гаджет працював довше й довше тримав заряд, потрібно перестати використовувати не оригінальні зарядні пристрої. Також варто відмовитися від дешевих зарядок.
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- Якщо ж ви не хочете витрачатися на дорожчі аналоги дешевих зарядок, то акумулятор вашого гаджета згодом може просто "накритися".
- Експерти не радять розряджати телефон до його повного вимкнення. "Нульовий" розряд батареї також вплине на роботу акумулятора. Згодом телефон буде тримати набагато менше заряду.
- Також не варто заряджати телефон усю ніч, або ставити на зарядку та чекати, поки батарея покаже 100% заповненості. Краще, коли заряд на телефоні набрав 75-90% – тоді й знімайте із зарядки.
- Під час заряджання гаджета не варто його юзати – це може призвести до перегрівання смартфона, і як наслідок – некоректної роботи.
Нагадаємо, що під час користування телефон може сильно нагріватися у верхній частині. Ця "недуга" проявляється через довге спілкування, зокрема через месенджери Viber, Telegram, Skype та інші програми.
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