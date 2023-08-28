Чотири поради, як боротися зі зміями та гадюками

Як боротися зі зміями - що допомагає від змій

У деяких регіонах України справжнім кошмаром є змії та гадюки, які можуть з'явитися на вашій ділянці. Після цього проводити час на свіжому повітрі або лежачи у траві буде не так приємно.

Якщо ви зустріли у дворі змію чи гадюку, їхню атаку можна відбити, не завдавши шкоди плазунам. Про це пише видання Sante Plus.

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У вас у саду відбулася несподівана зустріч, до якої ви не були готові? Змія пробралася до вашого саду, а ви цього не помітили. Не варто панікувати, адже ці рептилії – добрі союзники для вашого саду. Справді, вони дозволяють підтримувати екосистему вашого екстер'єру та зберігати баланс між усіма тваринами, які мешкають у зеленому просторі.

Перш ніж відлякувати змій і гадюк, важливо дізнатися про їхню природу. Вам необхідно знати, чи небезпечні вони, щоб звернутися до професіоналів, наприклад, до рятувальників або ветеринара, щоб спіймати їх.

Також існують безпечні методи, як тримати змій та гадюк подалі від свого саду:

1. Часник. Щоб відлякати змій і гадюк від саду, ви можете використовувати натуральні продукти, такі як часник. Для цього зубчики часнику замочіть у воді кілька днів. Далі перелийте воду у пульверизатор. Розпорошіть суміш по всьому саду, щоб відлякати рептилій.

2. Кури. Кури – вороги змій. Якщо ви зіткнулися зі змією у своєму саду, подумайте про те, щоб завести курчат. Змії не захочуть проникнути на вашу зелену територію, якщо помітять, що там уже живуть курчата.

3. Підтримуйте зелену зону. Дуже важливо добре доглядати свій сад, щоб змії і гадюки не селилися і не ховалися за листям. Змії можуть заповзти у кожний куточок зеленого простору. Подумайте про те, щоб почистити землю, прибравши шматки дерева, купу листя або садові предмети.

4. Репелентні рослини. Виростіть у своєму саду репелентні рослини, які дозволять відлякувати змій чи гадюк. Візьмемо, наприклад, лемонграс. За ними легко доглядати, а сильний запах відлякує змій. Він також може відлякувати комарів та кліщів.

Індійська троянда також є чудовим засобом від змій та гадюк. Вона видає сильний запах, який відлякає всіх шкідників у саду. Також подумайте про "Тещин язик", щоб відлякувати змій. Їх налякає ця рослина з довгими стеблами та оригінальним листям.

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