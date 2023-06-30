Чотири поради, як мати бездоганні рушники після прання

Як прати рушники, щоб були м'які - як прати рушники в машинці - як повернути м'якість рушникам

Коли ми зупиняємося в готелі, одна з наших найбільших насолод – м'які рушники. Вони такі ніжні та ароматні, а не грубі та жорсткі, як це часто буває.

Бажаєте знати поради професіоналів? Щоб удома були дуже м'які рушники, дотримуйтеся кількох ефективних правил. Про це пише Sante Plus.

Читайте також: Як довго можна залишати мокрий одяг в пральній машині і чому це краще не робити

Чотири поради, як мати бездоганні рушники

1. Відмовтеся від використання хімікатів. Ваші рушники можуть стати м'якшими і ніжнішими без використання речовин, які можуть пошкодити волокна тканини.

2. Встановіть температуру пральної машини на 30°C. Звичайно, часто рекомендується прати рушники при температурі 60°C, щоб позбутися будь-яких скупчень бактерій, жиру або стійких плям. Але, якщо ви хочете, щоб ваші рушники довше залишалися м'якими та пухнастими, рекомендується встановити режим на 30°C.

3. Додайте ефірну олію для приємного запаху рушників. Щоб ваша банна білизна була дуже свіжою і ніжно пахнула, модно використовувати ефірні олії. Лаванда, солодкий апельсин чи м'ята – все залежить від ваших уподобань. Додайте 2-3 краплі в цикл полоскання після того, як ви налили білий оцет. Це надасть вашій білизні м'якого, тонкого аромату.

Читайте також: Скільки прального порошку слід додавати, щоб не нашкодити одягу і пралці: точне дозування та поради

4. Висушіть рушники у сушарці. Останнє практичне правило: для м'яких та пухнастих рушників рекомендується використовувати сушарку. Дотримуйтесь вказівок на етикетці, щоб застосувати конкретне налаштування температури.

В іншому випадку виберіть середнє налаштування і переконайтеся, що вони повністю висохли, перш ніж прибрати їх до шафи. Адже найменші сліди вологості можуть призвести до появи цвілі та неприємного запаху.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!