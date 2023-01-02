Чотири знаки зодіаку чекають труднощі у рік Чорного Кролика: про спокій вони можуть забути

2023 рік Чорного Кролика стане непростим часом для чотирьох уродженців зодіакального кола – вони зіткнуться з випробуваннями, які завдадуть багато клопотів, але загартують характер. Деякі відчують себе виснаженими та втомленими.

За словами астрологів, у зоні ризику Близнюки, Діви, Скорпіони та Риби. Їм потрібно набратися терпіння та стійко приймати виклики, які кидає доля.

Близнюки

На уродженців цього знаку зодіаку чекає дуже насичений рік – подій буде так багато, що вони ледве справлятимуться з усім. У житті Близнюків можливі зміни, на які вони зовсім не розраховували – можуть втратити роботу або дізнатися про зраду другої половинки. Для уродженців знаку це буде важким ударом, здатним спричинити важку депресію.

Діва

Дівам доведеться зайнятися самоаналізом, і це не випадково – неприємності, що почнуться на роботі, спричинять затяжну "чорну смугу". Уродженці знаку можуть втратити авторитет, який заробляли роками, та велику суму грошей. Дівам буде дуже важко, оскільки вони звикли бути найкращими. На цьому фоні можливі сварки із другою половинкою.

Скорпіон

Скорпіонам знадобиться багато сил і терпіння, щоб упоратися з проблемами, які переслідуватимуть на кожному кроці. Уродженцям знака треба бути дуже обережними у фінансових питаннях, щоб не втратити всі гроші. Також на дорозі не можна втрачати пильності, підвищений ризик ДТП.

Риби

На Риб чекають біди, "чорним" місяцем стане березень. Плани уродженців знаку будуть зруйновані через непередбачені обставини, на які ніяк не можна буде вплинути. У 2023 році труднощі ходитимуть за Рибами по п'ятах, вони можуть стати жертвами шахрайства. Уродженцям знаку краще ні з ким не ділитися своїми таємницями.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.