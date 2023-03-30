Чотирьом знакам зодіаку сильно не пощастить у квітні

Чотирьом знакам зодіаку потрібно озброїтися достатнім терпінням і холоднокровністю. Квітень не дуже добре ставитиметься до них.

Не потрібно панікувати чи боятися, просто варто бути трохи обережнішими та готовими вирішувати будь-які проблеми. Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку треба підготуватися до невдач.

Козеріг

Ви страждатимете від усього, що пов’язано зі стосунками. Є важливіші речі, ніж робота та зобов’язання, наприклад, люди, які поруч з вами. Ви явно любите і дбаєте про них, але ви також повинні показати їм це, щоб зменшити скарги чи невдоволення.

Повний місяць у Терезах 6 квітня, молодий місяць і сонячне затемнення 20 числа, ставлять вас перед подібною дилемою. Ваш партнер може зіткнутися з проблемою і потребувати допомоги або підтримки, але, можливо, більше не прощає вашої власної холодності, відсутності розуміння чи гострого інтересу і може захотіти залишити вас.

Терези

Марс робить вас дратівливими, і ви дратуєтеся або вириваєтеся за найменшої речі, тому стосунки з людьми у професійній сфері будуть складними. Робочі питання будуть досить напружувати, або вас обтяжать додатковими обов'язками чи ініціативами.

Поле битви переноситься на решту ваших стосунків з повним місяцем у вашому знаку, 6 квітня, намагаючись примирити непримиренне, без особливого успіху. 20 числа із затемненням молодика в Овні, революція іншої сторони або великий спалах може призвести до розходження шляхів як з діловим партнером, так і з другою половинкою.

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Близнюки

Ваші витрати зростуть вдвічі, тож тривога та невпевненість охоплять вас, але також є ймовірність того, що ви раптово захопитеся споживче божевілля. Це призводить до втрати грошей більше, ніж ви отримуєте. Те ж саме стосується любовних справ, оскільки бажань буде багато.

Не забувайте про Сатурн у Рибах, який ставить перешкоди у вашій професійній кар’єрі, ускладнює просування або обтяжує вас додатковими завданнями. Повний місяць 6 квітня матиме любов, але також і розлуку, якщо ваш партнер застане вас за фліртом наліво і направо.

Рак

Марс може бути у вашому знаку і підштовхувати вас до дій і реакцій, однак у вас також є емоційна нестабільність. На цьому етапі вона може викликати набагато більше проблем, як у сімейній, так і в професійній сферах. Можливо станеться лихо у вас вдома чи на роботі.

Ви можете бути несправедливими і звинуватити когось. Ви можете отримати першу дозу невдач в повний місяць 6 квітня, але більш імовірно, що удар станеться із затемнення молодика 20 квітня.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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