Можуть мобілізувати громадян з вадами зору

Чи можуть призвати на службу в армію військовозобов'язаних українців з поганим зором

Через повномасштабне вторгнення рф в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, яку продовжили до 20 травня 2023 року. Перелік хвороб, за наявністю яких особа не придатна до військової служби не лише у мирний час, а й і у період воєнного стану регламентується у Законодавстві України у додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

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Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються особи, що мають:

Виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

Різко виражені, зі зниженням зорових функцій, що прогресує, або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

Хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

Неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів;

Відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

Всі форми глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах;

Стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

Короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

Гостроту зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту ока;

Відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче.

Повістку можна анулювати після отримання. Для цього потрібно особисто з'явитися у військкомат і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

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