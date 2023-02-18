Могут мобилизовать граждан с недостатками зрения

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, продленная до 20 мая 2023 года. Перечень болезней, при наличии которых лицо не пригодно военной службы не только в мирное время, но и в период военного положения регламентируется в Законодательстве Украины в приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

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Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются:

Выражены анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

Резко выраженные, со прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

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Болезни стекловидного тела и глазного яблока;

Неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

Отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

Все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

Устойчивый паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

Остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или слепоту глаза;

Отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту обеих глаз 0,2 и ниже.

Повестку можно отменить после получения. Для этого нужно лично явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее необязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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