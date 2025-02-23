Що робити, якщо у військовозобовʼязаного не приймають електронні направлення з Резерв+: відповідь Міноборони

Військово-лікарські комісії та територіальні центри комплектування зобов’язані приймати електронні направлення. У разі відмови слід повідомити про це Міністерство оборони України.

Як зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, такі випадки поодинокі й пов’язані з впровадженням нового механізму. Про це пише РБК.

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Вона закликала громадян звертатися до відомства у разі відмови, оскільки законодавство передбачає обов’язкове приймання електронних документів.

Черногоренко також наголосила, що використання електронних направлень через систему "Резерв+" дозволить суттєво зменшити навантаження на ТЦК.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можуть діючі 18-24-річні військові перейти на "мотиваційний контракт".

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