Що зміниться для українців в нарахуванні житлової субсидії восени 2023 року

Зміни у процесі та умовах отримання житлових субсидій з вересня 2023 року

Наближаючись до вересня, неодмінно варто пригадати, що опалювальний сезон в Україні розпочинається вже в середині жовтня. Це означає, що зі зміною погодних умов прийде і час, коли ви знову будете оплачувати більші суми за комунальні послуги. Однак, не варто панікувати, адже уряд надає допомогу через житлові субсидії.

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Зі зміною сезону, імовірно, зросте і кількість отримувачів субсидій. Якщо ви вже маєте субсидію або збираєтеся подавати на неї вперше, ця інформація буде корисною для вас.

Умови призначення та розмір субсидії Відповідно до рішення уряду, субсидія призначається, якщо ваші витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Ця підтримка діє до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Минулого опалювального сезону, українці в середньому отримували до 1600 гривень допомоги на місяць у вигляді житлової субсидії. З огляду на можливе підвищення тарифів на електроенергію, цей розмір субсидії цього року може навіть зрости.

Спрощена процедура Зважаючи на сучасні технології, оформлення субсидій стало ще легше. Всі необхідні процедури можна пройти онлайн на порталах "Дія" або Пенсійного фонду України (ПФУ). Для того щоб звернутися за допомогою, не потрібно відвідувати відповідні установи.

Спрощенням цього процесу може стати нова послуга: за допомогою порталів "Дія" та особистого кабінету на веб-порталі ПФУ, українці зможуть дізнатися, чи мають вони право на житлову субсидію, а також негайно подати заявку на її отримання.

Кому варто подати нові заявки Щодо подачі нових заявок, варто звернути увагу на кілька категорій громадян, які повинні знову звернутися за субсидією:

Особи, належні до військових формувань.

Орендарі житлових приміщень.

Домогосподарства, у яких кількість проживаючих осіб менше, ніж кількість зареєстрованих.

Домогосподарства, що планують отримувати пільги на природний газ, тверде або рідке пічне побутове паливо.

Насправді, процедура отримання субсидій стає все простішою, а зручний онлайн-інструментарій допомагає зекономити час і зусилля. Важливо пам'ятати, що своєчасне подання заявки на субсидію допоможе вам отримати належну підтримку та зробить опалювальний сезон більш комфортним.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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