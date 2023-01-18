Що не можна додавати у вівсянку: названі найгірші інгредієнти

Вівсяна каша – один з найкорисніших та універсальніших сніданків. Овес містить вітаміни, мікроелементи, органічні кислоти та харчові волокна. Вівсяна каша багата й на вуглеводи, які є джерелом енергії для організму.

Тим часом експерти з правильного харчування назвали найгірші інгредієнти, які "ніхто більше не повинен класти у свою вівсянку". Так, сертифікована тренерка Рейчел Макферсон та інструкторка з харчування й дієтологиня Тріста Бест "заборонили" додавати до каші цукор.

"Рафінований цукор та інші солодкі інгредієнти, такі як шоколад і сухофрукти, є одними з найгірших варіантів", – зауважили фахівці у коментарі Yahoo.Lifestyle.

Тренерка Макферсон зауважила, що цукор не містить жодних поживних речовин. "І якщо ви намагаєтеся схуднути або просто дотримуєтесь здорового харчування, необхідно забезпечити своє тіло достатньою кількістю поживних речовин", – додала вона. За її словами, щільність поживних речовин життєво важлива для стійкої втрати ваги та здорового балансу ваги.

Макферсон назвала цукор "жахливим інгредієнтом" ще й тому, що він може негативно впливати на кишківник, кишечника, призвести до збільшення ваги. До того ж цукор підвищує рівень глюкози в крові.

Не варто й підсмаковувати вівсянку шоколадом, сиропами чи сухофруктами, бо вони теж містять цукор. За її словами, сухофрукти містять набагато більше цукру, "ніж ви навіть уявляєте".

Дієтологиня Тріста Бест назвала сухофрукти продуктами, "які є посередині між здоровими та нездоровими, залежно від споживаної кількості". Замінити їх у вівсянці вона порадила ягодами та свіжими фруктами.

До того ж, зауважила експертка, до вівсянки "без ризику для здоров'я" можна додати насіння, горіхи та горіхове масло. "Усі ці варіанти забезпечать достатню кількість поживних речовин і довше залишатимуть вас ситими без надмірної кількості цукру", – додала вона.

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