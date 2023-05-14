Що треба знати внутрішнім переселенцям, щоб отримати субсидію на неопалювальний період

Якщо особа, яка проживає за адресою, відмінною від місця реєстрації, планує отримати житлову субсидію, їй необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідну заяву та декларацію про доходи. Про це інформують в Міністерстві реінтеграції.

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У відомстві наголошують, що без необхідних документів житлова субсидія на такі послуги не буде призначена.

"Житлові субсидії буде призначено на підставі отриманої від надавачів послуг інформації про забезпеченість громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами й розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком і комунальні послуги", – йдеться у повідомленні.

Конкретно, якщо внутрішньо переміщена особа планує отримати субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, їй необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та надати наступні документи:

Заяву, в якій зазначаються деталі щодо адреси, за якою особа планує отримати субсидію; Декларацію про доходи, де вказуються всі доходи особи та її сім'ї.

"Переміщені особи можуть подати запит на отримання житлової субсидії на неопалювальний період онлайн або ж звернувшись до сервісного центру Фонду за місцем фактичного перебування", – додали в Мінреінтеграції.

Загалом, Пенсійний фонд автоматично призначатиме житлові субсидії на неопалювальний період більшості домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому опалювальному сезоні, якщо дані про майновий стан та склад родини не змінилися.

"Автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії ВПО, які отримують їх за адресою реєстрації", – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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