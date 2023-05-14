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Общество

Что нужно знать внутренним переселенцам, чтобы получить субсидию на неотапливаемый период

Игорь Романько

Условия предоставления субсидий на неотапливаемый период для ВПЛ

Если лицо, проживающее по адресу, отличному от места регистрации, планирует получить жилищную субсидию, ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах. Об этом сообщается в Министерстве реинтеграции.

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В ведомстве подчеркивают, что без необходимых документов жилищная субсидия на такие услуги не будет назначена.

"Жилищные субсидии будут назначены на основании полученной от предоставлятелей услуг информации об обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги", – говорится в сообщении.

Конкретно, если внутренне перемещенное лицо планирует получить субсидию по адресу, отличному от места регистрации, ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующие документы:

  1. Заявление, в котором указываются детали по адресу, по которому лицо планирует получить субсидию;
  2. Декларацию о доходах, где указываются все доходы лица и его семьи.

"Перемещенные лица могут подать запрос на получение жилищной субсидии на неотапливаемый период онлайн или же обратившись в сервисный центр Фонда по месту фактического пребывания", – добавили в Минреинтеграции.

В общем, Пенсионный фонд будет автоматически назначать жилищные субсидии на неотапливаемый период большинства домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем отопительном сезоне, если данные об имущественном состоянии и составе семьи не изменились.

"Автоматически также будут переназначены жилищные субсидии ВПЛ, получающие их по адресу регистрации", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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Общество