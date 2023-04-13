Що подарувати на Великдень своїм рідним: п'ять найкращих подарунків

Великдень 2023 - що подарувати на свято батькам та рідним

Вже незабаром настане важливе свято не тільки для вірян. На Великдень люди збираються у колі рідних та друзів, проводять разом час.

Це чудовий час, щоб здивувати своїх близьких приємними подарунками. Тому пропонуємо п'ять універсальних ідей.

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Найкращі подарунки на Великдень

1. Кошик зі смачненьким. На Великдень чудовим подарунком стане кошик зі смачною їжею. Не обов'язково там повинні бути солодощі, але й ковбаски, сир, паски, крашанки тощо. Такі ласощі точно будуть по душі тим, кому ви його даруватимете.

2. Квіти. Весна – пора краси та добра, коли все розквітає та оживає. Тому якраз можна здивувати своїх рідних красивими квітами, які прикрасять дім до свята.

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3. Прикраси. Такий подарунок точно ще довго нагадуватиме про вас. Адже, коли людина одягатиме сережки, браслети або підвіски, то пам'ятатиме, від кого ця краса. Якщо хочете додати автентичності, обирайте прикраси у стилі Великодня та з елементами свята у декорі (кулон з кроликом, квітковий браслет). Особливо актуальними будуть вироби з бісеру в українських традиціях.

4. Ароматичні свічки. Знайдіть милу свічку з великодніми мотивами, яка стане чудовим доповненням до свята. Ароматична свічка нагадуватиме про вас та створюватиме атмосферу затишку в неї вдома.

5. Рушники, скатертини та наволочки. Хороший домашній текстиль ніколи не буде зайвим та надовго залишиться у ваших рідних.

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Нагадаємо, що Великдень святкують у багатьох країнах світу, але у кожній свої традиції святкування цього свята. UaPortal зібрав інформацію про пасхальні звичаї різних країн.

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