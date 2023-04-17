Що приготувати з яєць, які залишилися після Великодня: три кращі рецепти салатів

Якщо після святкування Великодня ви використали не всі крашанки й вам вже набридло їсти яйця, можна пустити їх на приготування смачних салатів. І продукти не зіпсуються, і буде чим нагодувати рідних та близьких.

Пропонуємо вам кращі рецепти салатів, до складу яких додаються варені яйця. Ви зможете міксувати інгредієнти й самі обирати, що додавати у салати, а що не варто.

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Бюджетний варіант салату з яйцями

Як продукти входять до складу:

Варені яйця – 4 шт.

Твердий сир – 100 г

Горошок консервований – 200 г

Майонез, або несолодкий йогурт – 3 ст. л.

Зелена цибуля – 2-3 штуки.

Як готувати:

Крашанки очистьте від шкаралупи та натріть на крупній терці, до них натріть твердий сир. Відкрийте горошок, злийте воду та додайте до яєць й сиру. Заправте салат майонезом чи йогуртом та додайте зверху подрібненого пір'я зеленої цибулі.

Салат "Три інгредієнти"

Вам потрібні 4-5 яєць, редиска – до 10 штук, зелень (зелена цибуля, кріп, петрушка або шпинат). Заправити салат можна або олією, або майонезом, або соусом теріякі.

Як приготувати:

Будь-яку зелень помийте, обсушіть та покришіть, висипте у глибоку миску. До зелені додайте порізану кружальцями редиску. Відварені яйця поріжте кубиками, чи натріть на крупній терці. З'єднайте всі інгредієнти, присмачіть салат на свій смак та куштуйте.

Салат на грінках

Що треба, аби приготувати:

Шматочки хліба (бажано темного, зі шматочками овочів, чи насінням) – 6-8 шт.

Варені яйця – 3-4 шт.

Авокадо – 1 шт.

Свіжі огірки – 1 шт.

М'який сир (фета, або бринза) – 2 ст. л.

Листя салату – 6 чи 8 шт.

За бажанням можна додати мікрогрін та насіння чіа, або гарбуза. Якщо є кедрові горішки – ще краще.

Як приготувати:

Шматочки хліба підсушіть у духовці, тостері, або на грилі. Коли вони охолонуть, змажте сиром, а на верх викладіть помите й обсушене листя салату.

Помийте та почистіть авокадо, наріжте слайсами та викладіть шматочки на верх листя салату. Те ж саме зробіть з огірком.

На верх огірків викладіть шматочки варених яєць та присипте їх насінням, мікрогріном або кедровими горішками.

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