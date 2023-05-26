Що зробити, щоб огірки давали плоди до пізньої осені: секрети дачників

Плодоношення огірків зазвичай триває декілька місяців. Втім, досвідчені дачники навчилися подовжувати його та збирати огірки у жовтні.

Рослина за правильного підходу може давати плоди до настання холодів. Дачники поділилися порадами, як збирати врожай до пізньої осені.

Зокрема, варто не чекати, коли огірки виростатимуть до великих розмірів. Своєчасний збір плодів дозволить зав’язуватись новим огіркам, а рослина не виснажуватиметься надто сильно.

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Щоб кущ міг сформувати належну кількість огірків, важливо забезпечити здорову кореневу систему та листя. У разі надмірної кількості листя, дачники радять проріджувати його.

Зазначається, що видаляти варто ті листки, які ростуть нижче плодів. Таким чином рослина не витрачатиме енергію на них.

Мульчування своєю чергою захищає кореневу систему від перегріву та зниження температури, що часто спостерігається восени.

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